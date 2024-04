“No tiene ovarios”: La Segura atacó a Martha Isabel Bolaños tras burlarse de su condición

La casa de los famosos ha sido testigo del conflicto entre La Segura, Karen Sevillano, Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños, quienes parecen estar involucrados en una disputa sin fin.

La competencia en la casa de los famosos Colombia está experimentando una fase particularmente difícil y crítica, marcada por los continuos conflictos entre los participantes. La división en dos grupos ha exacerbado los problemas de convivencia en el lugar.

En las últimas semanas, en La Casa de los Famosos se ha evidenciado un creciente conflicto entre La Segura, Karen Sevillano, Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños, que parece no tener fin. Cada día, estos participantes se ven envueltos en disputas diferentes. Mientras las influenciadoras se respaldan mutuamente, los actores también se apoyan cuando son el centro de los problemas.

Recientemente, durante una actividad llamada Cine de los famosos en La Casa, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar lo que los grupos comentaban a sus espaldas. Estas confesiones aumentaron la tensión, desencadenando una disputa por el uso de palabras que se percibieron como hipócritas.

Dos de las personas involucradas en este conflicto fueron La Segura y Martha Isabel Bolaños, ya que se descubrió que ambas hablaban mal una de la otra a sus espaldas. La creadora de contenido no se contuvo y comenzó a insultar a la artista, llamándola “morronga”.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Durante una conversación en la terraza frente a los demás compañeros, La Segura confrontó a Martha Isabel Bolaños por una frase que había dicho sobre ella. Su tono y actitud fueron muy desafiantes, y contó con el respaldo de Karen Sevillano y Ornella.

Según las imágenes capturadas en un video difundido en plataformas digitales, La Segura confrontó a la intérprete de “La Pupuchurra”, cuestionándola sobre a qué se refería cuando expresaba que ya no creía en su “discurso de seguridad”. Sin embargo, lo que generó mayor controversia fue el tono y las palabras utilizadas por La Segura, ya que desafió a la otra participante a expresar sus pensamientos en su cara o, de lo contrario, insinuó que “no tenía los ovarios” para hacerlo.

“Ahora que estamos aquí, te pregunto: ¿a qué te referías con ‘ya no te creo tu discurso de seguridad’ durante la película que proyectaron anteriormente, que era la nuestra? Si tienes la valentía, porque como nunca la tienes”, expresó la influencer.

La Segura le pregunta a la reina de la casa sobre su comentario en el primer cine y la SAPA de la Karen interrumpe (obvio Martha se harta y no sigue), luego la segura le dice que “no tiene los ovarios”, montoneras es lo que son #LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/QtbdZI4H6H — Mskfwozms (@mskfwozms) April 10, 2024

“Te voy a decir qué pienso de vos, Natalia. Pienso que...”, respondió Martha Isabel Bolaños, pero su intervención fue interrumpida por Karen Sevillano en tono burlón, quien comentó: “Y eso que no te importa hablar con nosotras, porque como siempre te contradices”.

“Ay, no, aquí no hay nivel, parcera, no hay nivel”, replicó la actriz colombiana, a lo que La Segura agregó: “Ah, no tienes los ovarios”.

“No, no los tengo, Natalia”, confirmó Bolaños, dejando claro que no entraría en una discusión con su compañera del reality.

“¿Qué piensas de mí? Quiero saberlo”, insistió Natalia Segura, sin obtener una respuesta.

En ese momento, La Segura continuó ofendiendo e insultando, calificando a la actriz como una “hipócrita”.

Después de los acontecimientos, ‘El Jefe’ tomó una decisión drástica y envió a Karen Sevillano, Natalia Segura y Martha Isabel Bolaños a la placa de eliminación, sin darles la oportunidad de participar en la prueba de salvación que se lleva a cabo los sábados.