Julián Trujillo no se baña en La Casa de los Famosos: esta es su confesión

Julián Trujillo, el actor, ha generado controversia como uno de los participantes más destacados en la primera temporada de “La casa de los famosos”, donde ha protagonizado intensas discusiones con La Segura y Karen Sevillano.

Compartir

Trujillo ha compartido sentirse agotado y enfrentar una crisis emocional debido a la convivencia en el reality. Ha expresado su deseo de abandonar el programa, sin embargo, el público lo ha salvado en todas las ocasiones en las que ha sido nominado. Además, en redes sociales, ha recibido un gran apoyo de los colombianos, quienes lo consideran uno de sus favoritos.

Los famosos están siendo grabados las 24 horas del día durante su estadía en la famosa casa, lo que llevó al actor a sorprender a los televidentes al revelar, en una conversación con Mafe Walker, que no ha optado por bañarse a diario en el reality debido a su estado de ánimo. Expresó: “Para mí, bañarme es entrar en contacto con el agua, yo soy agua, es un reflejo de mis emociones. Cuando estoy contento, me baño; cuando no lo estoy, no lo hago”.

Lea: Beba y Dickson tuvieron una fuerte discusión en el baño de ‘El Desafío’

También admitió que no bañarse todos los días no es lo habitual, especialmente dentro de la casa: “El agua me activa, ya sea fría, caliente o tibia, de cualquier forma. Tanto es así que afuera siempre siento que si no me baño, mi día no comienza. Normalmente, salgo de mi casa vestido y recién bañado, pero como aquí no salgo, eso ha jugado en mi contra. Todo esto para decir que soy un desordenado y no me baño”.

La revelación causó un gran revuelo en las redes sociales, y los seguidores del programa no se abstuvieron de comentar al respecto: “Es agua, pero no se baña, es fuerte. ¿A qué asociará entonces la suciedad?”, “Colombia, estoy muy preocupada por sus famosos”, “O sea, en todo el reality ha estado mal porque se ha bañado como 2 veces”, “Ni siquiera Mafe comprendió esa conexión de Julián con el agua”, “No hay nada más refrescante que bañarse y sentirse limpio”, “Esas conversaciones entre Mafe y Julián son muy extrañas”, “Julián se está tomando en serio el ahorro de agua que está pidiendo el alcalde”.