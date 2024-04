“Me estaba arrastrando hacia abajo”: Shakira se refirió a su ruptura con Piqué

Shakira compartió detalles reveladores durante la entrevista, donde explicó de manera contundente que su nuevo álbum no fue algo planeado de antemano.

En su más reciente lanzamiento Las mujeres ya no lloran, disponible desde el 22 de marzo, Shakira nos presenta una faceta renovada. A lo largo de las 16 pistas que conforman este álbum, se evidencia la transformación personal de la artista: desde el dolor por su separación de Gerard Piqué, que marcó uno de sus períodos más difíciles, hasta los múltiples cambios que ha atravesado hasta alcanzar su versión actual.

Ahora se encuentra en una nueva etapa en la que ha compartido en una entrevista con la revista Aló que “por primera vez tengo que lidiar con muchas cosas como madre soltera, pero mis hijos son mi gran apoyo. A veces es una suerte no tener un marido, porque me estaba arrastrando hacia abajo”.

Shakira compartió detalles reveladores durante la entrevista, donde explicó de manera contundente que su nuevo álbum no fue algo planeado de antemano. “Si la vida te da limones, ya sabes, tienes que hacer limonada”, explicó la artista al abordar el álbum basado en su ruptura.

“Intento sacar el máximo partido de las experiencias traumáticas y, ya sabes, intento elaborar mis propias frustraciones como mi ira y desilusión y transformarlos en algo productivo como en creatividad, resistencia y fuerza”, agregó.

La cantante de Acróstico ha compartido en múltiples ocasiones que utiliza la música como una forma terapéutica, equiparándola a una sesión con un psiquiatra. Según sus palabras, le ayuda a procesar diversas emociones y sentimientos de una manera que de otro modo sería imposible.

Aunque también ha reflexionado sobre el valor de haber amado, considerándolo la lección más importante que ha aprendido. Para ella, es preferible confiar y sufrir una traición que nunca confiar en absoluto. Esta lección es algo que busca inculcar en sus hijos, tratando de transmitirles la idea de que existen personas buenas en quienes vale la pena depositar amor y confianza.

Uno de los comentarios más destacados de la estrella internacional fue cuando compartió abiertamente cómo logró equilibrar su carrera profesional con su vida personal durante la década que residió en Barcelona. “Era una relación odio con la música porque cuando tenía que ir al estudio, sentía que dejaba a mi familia desatendida y eso me provoco que no disfrutara de ella. Me sentía culpable y desgarrada”.

Una situación que sostiene que no vive actualmente porque “ahora es muy diferente”. Shakira explicó que ahora es más fácil porque a pesar de estar a cargo “de dos bebés que dependen de mí por ser madre soltera y no tener un marido en casa para ayudar de cualquier cosa. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque me estaba arrastrando hacia abajo”. Unas palabras reveladoras en las que aseguró que ahora “tengo ganas de trabajar, de escribir canciones y de hacer música. Una necesidad compulsiva que no sentía antes”.

Según lo mencionado en ese medio, la artista de Barranquilla ha compartido que nunca ha ocultado sus sentimientos a sus hijos, Milan y Sasha. En sus propias palabras: “Ellos saben más de lo que creemos y pueden darse cuenta cuando un adulto les está mintiendo. Si quieren la verdad y no se la das, inventan su propia versión y es cuando las cosas se complican. Hay que ser valientes para hablar con ellos y abrir una conversación donde ellos también puedan dar su opinión”.