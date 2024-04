¿Una canción los unió? Paola Jara reveló cómo nació el amor con Jessi Uribe

El inicio de la relación entre la cantante Paola Jara y el santandereano Jessi Uribe se ha visto envuelta en polémica, debido a un presunto caso de infidelidad por parte del bumangués.

Compartir

Desde el inicio, la pareja de cantantes, Paola Jara y Jessi Uribe, han sido blanco de críticas por parte de su fanaticada y seguidores, debido a un presunto caso de infidelidad por parte del bumangués, quien sostenía un compromiso con la mamá de sus cuatro hijos, Sandra Barrios.

A pesar de las críticas y cuestionamientos, Paola y Jessi consolidaron su amor frente al altar en mayo de 2022, acompañados de familiares y amigos.

Recientemente, en medio de una entrevista, la artista de música popular señaló que no hubo ningún tipo de relación mientras el estuvo con su exesposa. Según lo dicho, el romance entre los cantantes se dio tiempo después de que se confirmara el divorcio.

Asimismo, Paola confesó cómo nació su amor por el bumangués y aquellos aspectos que lo cautivaron. “Cuando hicimos la canción Como si nada, entre él y yo no existía nada de nada”, dijo la antioqueña.

Sin embargo, aseguró que esta colaboración fue pieza clave para que los dos decidieran conocerse un poco más, “sí es cierto que este tema sirvió para acercarnos y empezarnos a conocer. Desde ahí nos dimos la oportunidad de ver qué podía pasar entre nosotros”.

Para aclarar los comentarios negativos, la cantante dijo que los rumores de infidelidad siempre han sido falsos, “más allá de lo que creen y por más que lo repita, la gente sigue hablando mil cosas, pero lo cierto es que cuando grabamos esa canción todavía no éramos nada”.

Lea también: Él es el protagonista de la telenovela ‘Rojo Carmesí’ que le robó el corazón a una colombiana

“No obstante, hace parte de un momento bastante especial para nuestras vidas, nuestras carreras y nuestra relación porque nos permitió encontrarnos”, agregó la artista.

En cuanto a lo que la enamoró de Jessi, Paola señaló que fue la sensibilidad del santandereano, lo sentimental y detallista.

“Las personas lo pueden ver grande y fuerte, pero es un hombre muy cariñoso, protector y detallista. Eso me cautivó porque es un ser especial no solo conmigo sino con el público, con su familia y sus hijos”.