Fue un hombre amado por muchos y cuestionado por otros, en algún momento habló del papel protagónico que lo llevó al éxito. “Cantinflas protesta contra la injusticia, que no puede ver la injusticia, que no tiene nada, pero quiere hacer algo por alguien. Cuando me decidí a vestir mi personaje, yo me puse el nombre y me lo puse para que no pusieran mi verdadero nombre y no se enteraran mis padres que yo andaba en la actuación”, reveló el actor.

El guionista en sus 34 películas siempre puso sobre la mesa los problemas sociales que se vivían para esa época. Un personaje que sigue vivo en la memoria de toda una generación.