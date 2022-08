Era cuestión de días para que comenzaran a conocerse problemas al interior de la familia de Darío Gómez.

Después de conocerse la muerte del artista, Nelson Gómez, hermano de Darío, salió a los medios de comunicación y dijo que el cantante había sido requerido para una cirugía de corazón abierto desde hace un tiempo, pero que su hija y manager no había atendido este requerimiento.

Tras estas acusaciones, Catalina Gómez, hija del fallecido cantante salió al mismo medio de comunicación para hablar del tema.

Dijo que no tiene ni idea de donde el señor Nelson sacaba la información de una cirugía a corazón abierto y acusó a su tío, Nelson, de querer adherirse a la fama de su hermano para darle fuerza a su proyecto dentro de la música.

“No se puede usar el nombre de mi papá para crecer, el éxito no se gana plagiando a otra persona. Lo lamento por ellos”, acusó.

La mujer dejó claro que no tiene relación cercana con la familia de su padre.

Otras declaraciones

Catalina también habló de que su papá se venía quejando de dolores de espaldas y narró cada minuto que pasó desde que su padre se desmayó y se desplomó.

«Lo montamos al carro y yo pitaba y pitaba. Pedía que me abrieran camino pero yo sentí y vi cuando mi papá dio su último suspiro. Yo le dije a mi mamá que ya se había ido pero ella no lo creía, ella tenía la esperanza de que en el hospital podían hacer algo. Fueron minutos que se me hicieron horas. Lo más duro fue morir a mi padre», dijo Catalina.

Para el día de su velorio, Catalina agradeció a quienes fueron a acompañar a su padre en su despedida.

“Y le dedico esta canción a mi padre y se la canto aquí al lado, porque siempre estuve al lado de él y quiero que él me acompañe en este momento. Él los ama, entiendan siempre eso y llévenlo en sus corazones como él los lleva hasta el cielo”, dijo la hija del rey del despecho.