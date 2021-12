“A palabras necias, oídos sordos”: Balvin sobre polémica con Residente

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió... Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, fue lo que dijo el reguetonero en esa entrevista que completa 113 mil visitas.

Elkin de la Hoz, quien lo entrevisto, también le planteó la posibilidad de volver a hablar con Residente y el antioqueño dijo estar abierto a esa oportunidad: “Si, claro, pero amigos no”.

José también respondió a quienes lo criticaron por vender ropa luego de su discusión con René: “Yo soy paisa, soy de Medellín, si me dan limones yo hago limonada. Vendimos todo”. En ese contexto Residente había comparado la música de J Balvin con un carrito de perros calientes.

La génesis de este choque de cantantes del género urbano ocurrió en septiembre cuando el colombiano criticó a los organizadores de los Grammy Latinos.

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió en aquella ocasión el artista.

Después de estas declaraciones René reventó y acusó a Balvin de querer sabotear la ceremonia que, en esa oportunidad, rindió homenaje al salsero Rubén Blades.

“Tienes que entender José, es como si un carrito de ‘hot dogs’ se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín. Te explico, pa’ que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de ’hot dogs’, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, fueron las afirmaciones del que fuera cantante de Calle 13.