De los 31 días que tiene el mes de diciembre la cantante paisa Paola Jara pasará 28 en tarimas y ferias haciendo lo que más le apasiona en la vida: cantar ante su público.

La cantante de música popular termina un 2022 lleno de buenas noticias, comenzando con su matrimonio con el también artista Jessie Uribe y una gira de conciertos, al lado de su pareja, que la llevó por Colombia, México, Ecuador y muchos países de Centroamérica.

La artista que hará parte del cartel central de la Feria de Cali, entre el 25 y el 30 de diciembre, habló sobre su momento actual, en el que está estrenando tres canciones, y en su debut como empresaria, con su propia marca de ropa deportiva.

¿Cómo cierre este año en una temporada que es muy activa para los músicos?

“Termino con bastante trabajo gracias a Dios, compartiendo con esa otra familia, que es la que nos acompaña en los shows, ese público que es mi otra familia. Feliz de poder terminar el año con tanto trabajito, compartiendo no solo en diferentes ciudades de mi país, sino que estaré en Ecuador.

En los pocos días que tenga de descanso estaré con mi familia, con mi esposo (Jessi Uribe) y mis seres queridos”.

¿Cómo se logra ese balance ese trabajo y vida familiar?

“A veces es muy complicado y esos son algunos de los sacrificios que debemos enfrentar los artistas, de estar en fechas especiales lejos de casa, de nuestros seres queridos, es complicado, pero cuando amas lo que haces se hacen más llevaderas las cosas, por eso cada vez que tengo un espacio libre lo comparto con mi familia, porque sé que es muy reducido el tiempo que lo puedo hacer”.

Estamos en una época especial del año, ¿cómo vives la Navidad?

“Personalmente, al igual que a Jessi, me encanta la Navidad, es una época muy linda, infortunadamente se va muy rápido, es una temporada de sentimientos encontrados, en la que los ambientes son más bonitos para compartir. Me gusta mucho decorar y en especial compartir con los demás”.

¿Está pidiendo de “traído” del Niño Jesús?

“Soy muy afortunada porque todavía me trae el Niño Dios, pero en realidad no pido casi cosas materiales, lo que siempre deseo es mucha salud, no solo para mí, sino para la familia, la salud es el regalo más grande que Dios nos puede dar”.

¿Ya hizo el balance de lo que le dejó 2022?

“Fue un año maravilloso pese a que al inicio apenas estaba recuperando esa normalidad que habíamos perdido por la pandemia. Ha sido un año muy lindo, cargado de sentimientos, el balance afortunadamente es muy positivo”.

¿Y los planes para 2023?

“Termino 2022 con una trilogía de canciones, con un EP que se titula Sin ti, que lancé hace un mes, que incluye las canciones Sin ti, Ve y dile y No te pude retener, con full videos en los que pueden ver a tres ‘paolas’ muy diferentes. Para 2023 ya tengo canciones nuevas para grabar, pero la actualidad son estos tres temas”.