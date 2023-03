¿A quién le escribió TQG? Karol G lo revela todo

Sorprendentemente, Karol G reveló que ‘TQG’ fue grabada en octubre de 2022, pero se decidió no lanzarla en ese momento porque Shakira prefería lanzar primero su canción con Bizarrap.

“Ya hubo una canción muy clara por parte de ella y de parte mía. En este caso simplemente se sintió identificada con la canción, y yo la quiero cantar porque ha llegado un momento en mi vida en el que me desahogo por medio de canciones. Representó un momento específico, pero la intención de sacarla no es herir, ni avergonzar a nadie. Los artistas escribimos canciones de vivencias personales. Y si vivimos cosas y no las podemos contar en canciones, entonces, ¿qué hacemos?”.

Karol G admitió haber leído todas las teorías en Twitter sobre para quién fue escrita la letra de ‘TQG’ y su significado.

Y agregó: “Aquí solo ha habido la unión muy poderosa de dos mujeres del cual yo me siento orgullosa. Hemos elevado el género femenino a otro nivel, demostrando la grandeza de las cosas que podemos hacer. Ese debería ser el verdadero debate”.

Y aunque sugirió que la canción surgió después de su separación de Anuel AA, reveló que decidió esperar para lanzarla para no centrar su carrera en la controversia que generó su canción ‘MAMIII’, la cual estaba dedicada a Anuel.

“Ella venía de ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, la canción de Bizarrap (Sessions #53) y que ella cerraría ese ciclo con ‘TQG’. Ella se sentiría muy agradecida porque era la forma de contar y sanar algo de su vida por medio de las canciones”, confesó Karol G.

Eso sí, también confesó que en un momento dio la espalda a Shakira.

“Ella más o menos en junio me envió un tema con el que yo no me sentía conectada (...) al final del día cuando uno va a ser música debe sentirla de verdad, para mi hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido y no sabía como hacer para que la canción pudiera brillar más”, dijo.