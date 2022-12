De acuerdo con el influenciador antioqueño, salió del hotel y mientras cruzaba la calle fue embestido por un vehículo que no vio porque estaba distraído.

“Llegó un carro y ¡pum! me levantó, pero ya estaba frenando al menos. Apenas frenó yo caí de cabeza y me di un golpe porque en las manos tenía el sánduche y el celular, también admito que iba todo distraído”, contó el influencer a través de su cuenta de Instagram.

Cossio detalló que en Catar las personas manejan muy mal.

“Yo he viajado bastante, me han tocado muchas culturas y en ninguna me había tocado gente que manejara carro tan mal. En todos los carros que nos hemos subido, el conductor ha estado a punto de chocarse. En Italia son bestias, pero saben manejar. Acá son brutos y no saben, o al menos los que me han tocado”, señaló Yefferson.

Tras el accidente, el conductor empezó a discutir con Cossio, quien dijo que estuvo a punto de irse a los golpes, “me paré y les juro que iba a acabarlo porque aparte era flaquito y chiquito. Yo estaba furioso, iba a acabar a ese hijue... porque estaba en un punto en el que no medía consecuencias de nada”, agregó.

Finalmente, contó que esa noche no pudo dormir porque le daba miedo que el fuerte golpe en la cabeza lo afectara y se le conviertiera en una furte contusión.