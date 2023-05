$!“Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado”: Anuel respondió a los señalamientos de “acoso” hacia Karol G

El cantante puertorriqueño respondió a los señalamientos que le hacen por el supuesto acoso hacia Karol G y dijo que estas noticias serían producto de Feid. “Jajaja ahora estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipo? Ah, cabrón. Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado. Noticia por noticia y canción por canción. La reina (Karol G) me arrastró y lo vio el mundo entero”, escribió el reguetonero en su Instagram.

Además, Anuel AA aseguró que ya hizo las pases con la cantante Karol G. “Ella y yo hace tiempo hablamos de eso y quedamos súper bien. Así que, fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada. Esa campaña de acoso y esas noticias no vienen de la reina. Ya saben quién celoso con su equipito la mandó a hacer. Esa no es la reina, no se dejen engañar en las redes”, agregó