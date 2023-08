Actriz de Chepe Fortuna sufrió un derrame cerebral tras el consumo de drogas por 15 años

De igual manera, él añadió que “empezó a fumar mucho cigarrillo, malos hábitos al poder dormir (...) mi madre y yo comenzamos a fumar marihuana cuando yo tenía 16 años”, confesó el hijo de la actriz.

Ella, por su parte, relató que está viva gracias a sus vecinos en Sincelejo, Sucre, pues ellos fueron quienes se percataron del accidente cerebrovascular que estaba sufriendo y la llevaron a tiempo a un centro asistencial.

“Yo dije: ‘voy a comer y me voy a acostar’. Comí delicioso, le di gracias a Dios, me acosté, me paré para ir al baño y la parte izquierda ya estaba completamente paralizada. Yo caí al suelo y tuve que llamar a los vecinos, los vecinos me salvaron”, aseguró Vergara.

Después de dos meses de detectarle el derrame cerebral, los médicos descubrieron que la actriz también tenía consigo un tumor en el estómago desde hace casi seis años y tuvieron que hacerle una cirugía para removerlo.