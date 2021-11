De esta forma, la cantante manifestaba la importancia de escuchar las distintas canciones una después de la otra como una intención del artista, por ser una elección a conciencia y no aleatoria.

Por su parte, la plataforma de streaming musical respondió al mensaje, en la misma red social, diciendo “cualquier cosa por ti”.

Para todas las personas que todavía quieran reproducir los álbumes en aleatorio, solo deben activar la vista de reproducción y presionar el botón de aleatorio. En Twitter puede verse que algunos seguidores de la artista le agradecen por haber influido en la medida, especialmente las personas con una cuenta gratuita, que se veían limitadas al momento de escuchar el contenido completo. Sin embargo, también pueden verse otros comentario en contra, en los que se criticaba especialmente a la cantante.

Lea: La pelea entre Britney y Christina Aguilera, en la que Lady Gaga se metió

La relación de Adele no siempre ha sido tan estable con Spotify. Cuando lanzó su álbum anterior “25”, decidió no publicarlo allí en un principio porque no la convencía, decía que “la música debería ser un evento”, pero de igual forma fue incorporado más adelante y hoy en día se puede escuchar allí.

El mes pasado, “Easy on Me”, el single principal de “30”, batió récord en Spotify por ser la más reproducida en un solo día, y rompió otro récord en Reino Unido por mayor número de reproducciones en una sola semana.