$!Adicciones, éxitos, muerte y una canción que es récord: los 40 años de Red Hot Chili Peppers

Irons y Slovak decidieron retornar a su seminal grupo llamado What Is This?, mientras que los otros dos incorporaron al baterista Cliff Martinez y al guitarrista Jack Sherman para darle forma al debut titulado The Red Hot Chili Peppers. El disco salió en 1984, no vendió mucho y su tour de presentación tampoco fue un éxito. Las tensiones en la grabación con Sherman hicieron que sea expulsado al poco tiempo y Slovak volvió a hacerse cargo de la guitarra.

Sus mejores discos

Durante la gira de presentación, tanto Kiedis como Slovak sufrieron del síndrome de abstinencia al decidir dejar de consumir heroína. Pero el guitarrista no lo soportó y abandonó el grupo en el medio del tour. De vuelta en Estados Unidos, el resto de los Peppers intentó comunicarse con Hillel pero no les atendía el teléfono: el 27 de junio de 1988 fue encontrado muerto por la policía en su departamento ubicado en Hollywood. Según la autopsia posterior, había tenido una sobredosis de heroína. Con la tragedia fresca y el grupo en shock, Jack Irons decidió marcharse de los Red Hot para nunca más volver.

En esa rehabilitación, Anthony trabajó para mejorar y admitió que era la primera vez que “estaba sobrio desde los 11 años”. El cantante se había iniciado tempranamente en el alcohol y el cannabis y para esa altura, de su vida, con casi 25 años, su salud estaba lejos de ser la ideal. Estar limpio lo animó y lo inspiró a escribir “Fight Like a Brave”, canción que abre el álbum en cuestión y a la vez uno de los éxitos de ese trabajo. Pese a que con The Uplift... estaban mejorando la racha y creciendo como banda, la tragedia estaba a la vuelta de la esquina.

“Give It Away”, “Suck My Kiss”, “If You Have to Ask” y “Breaking the Girl” fueron cuatro de los cinco singles del álbum. El restante fue “Under the Bridge”, que concentra en pocos minutos el pasado reciente -hasta ese momento- de Kiedis. Una noche, volviendo del estudio en donde estaban registrando el disco, una sensación de melancolía invadió al cantante y mentalmente repasó sus días de adicción.

En ese momento, recordó un episodio que marcó como “el punto más bajo de mi vida”, según contó en su autobiografía Scar Tissue. “Cuando llegué a casa, saqué mi cuaderno y escribí todo como si se tratara de una canción a pesar de que estaba destinado a ser un poema para lidiar con mi propia angustia”, escribió.

“Tenía a un amigo llamado Mario. Era un ex convicto de la mafia mexicana- Él y yo paseábamos por las calles del centro de Los Ángeles en busca de nuestra próxima dosis. Una tarde en particular, hacía mucho calor y había estado despierto durante días. Él y yo habíamos encontrado lo que estábamos buscando y fuimos a este puente que está en el centro de Los Ángeles en este gueto. Había un puente de la autopista y había un pequeño pasaje por el que tenías que cruzar y solo ciertos miembros de esta pandilla mexicana, que eran todos ex convictos, podían ir allí”, narró Kiedis.

“Me dejaron entrar es porque Mario dijo que yo salía con su hermana, lo cual fue una mentira solo para que pudiéramos entrar ahí”, recordó. En cuanto a lo que lo llevó a componer “Under The Bridge”, declaró: “Sentí que había desperdiciado tanto en mi vida, pero también sentí un vínculo tácito entre mi ciudad y yo. Había pasado tanto tiempo vagando por las calles de Los Ángeles y caminando por Hollywood Hills, que sentí que había una entidad no humana, tal vez el espíritu de las colinas y la ciudad, que me tenía en la mira y me cuidaba. Incluso si era un solitario en mi propia banda, al menos todavía sentía la presencia de la ciudad en la que vivía”.