¡Adiós a Dale Gribble! Muere Johnny Hardwick, el actor de voz de “Beavis and Butt-Head”

Hardwick fue encontrado sin vida por la policía, que acudió a su domicilio para realizar una verificación de bienestar. Según TMZ, no se sospecha de juego sucio y se espera el informe del forense para determinar la causa oficial de la muerte.

Una triste noticia ha sacudido al mundo de la animación. Johnny Hardwick, el actor de voz a Beavis and Butt-Head , falleció el 8 de agosto de 2023 a los 64 años en su casa en Austin, Texas.

Hardwick fue uno de los pilares de “King of the Hill”, la exitosa serie animada creada por Mike Judge y Greg Daniels que se emitió en Fox desde 1997 hasta 2010.

Hardwick prestó su voz al personaje de Dale Gribble, el amigo de Hank Hill y vecino de Arlen, Texas. Dale era un exterminador de plagas aficionado a las teorías conspirativas y al tabaco. Su peculiar acento tejano era una de las señas de identidad del personaje y del actor.

Además de ser actor de voz, Hardwick también fue escritor, editor de historias y productor de “King of the Hill”. Ganó un premio Emmy en 1999 por su trabajo como productor en la serie. También participó en otros proyectos como “Beavis and Butt-Head” y “The Goode Family”.

Hardwick era originario de Texas y se graduó en periodismo por la Universidad Tecnológica de Texas. Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como camarero en bares de blues y como comediante de stand-up comedy.