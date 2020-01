A pesar de que en diciembre de 2019 había quedado todo listo para que la cantante Adriana Lucía firmara un importante contrato con el canal RCN para hacer parte de uno de sus próximos proyectos televisivos, trascendió que el mismo no se llevaría a cabo por una decisión de la marca.

Esta noticia se conoció un mes después del sorpresivo despido de Martín de Francisco de RCN Radio y aunque el medio afirmó que la decisión se tomó porque no renovaron el contrato, muchas personas señalaron que correspondió por la postura que tuvo el periodista en sus redes sociales sobre el Gobierno y los medios aliados a este en medio del Paro Nacional que se vivió en el país a partir del 21 de noviembre de 2019.

Adriana Lucía, quien ha sido reconocida en los últimos meses por su respaldo a las protestas sociales que se han realizado en el país, fue una de las que lideraron ‘Un canto por Colombia’, un concierto que apoyó el paro de una manera pacífica y diversa. Por este motivo, La W conversó con la cantante, quien afirmó que no le veía explicación a la decisión del canal.

“Yo no sabía que la gente estaba enterada de que yo iba a hacer parte del Factor X, pensé que había confidencialidad. Pero me di cuenta de que comenzaron a promover un hashtag (en contra) y luego vi una foto con una petición formal para que no me contrataran”, explicó la artista a este medio.

Respecto a la decisión de RCN, quien le dijo que “ya no se podría realizar la firma del contrato por ahora”, Adriana Lucía manifestó que ya estaba definido todo: “montos, horarios y papeleos. No se había firmado porque se metieron las vacaciones y la persona encargada no estaba”.

Así, la artista agregó: “No le veo explicación. Es un hecho que la negociación estaba y yo estaba confirmada (...) el canal dijo que iba a hacer un recasting”.