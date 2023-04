$!Adriana Lucía reveló el secreto de su “cuerpazo” en redes

La cantante Adriana Lucía dejó a todos sus seguidores impresionados al presumir su espectacular figura en redes sociales. Pero no solo eso, sino que también ha revelado el secreto detrás de su cuerpazo.

En octubre de 2021, la cantante Adriana Lucía anunció que estaba embarazada. A principios de 2022, dio a conocer la emocionante noticia de que sus gemelas Simona y Carlota habían nacido. Sin embargo, las pequeñas tuvieron que pasar un tiempo en cuidados intensivos debido a unos chequeos de salud.

Recientemente, la artista compartió con sus más de 1.5 millones de seguidores cómo ha logrado marcar su abdomen con disciplina, ejercicio y buena alimentación. En sus InstaStories, mostró el proceso y escribió: “Con disciplina y determinación, hemos logrado en dos meses nuestros objetivos”. La cantante presumió su trabajada figura en una fotografía.

El portal de chismes Rastreando Famosos replicó las imágenes de Adriana Lucía y sus seguidores expresaron su admiración por la disciplina con la que la cantante asumió su reto físico. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Ojalá tuviera esa disciplina y determinación, pero en cuanto veo un pan se me olvida”, “Se ve muy bella, se nota el trabajo físico en sus piernas y brazos”, “Yo también quisiera lograrlo, pero el arroz y el pan no me dejan”, entre otros.