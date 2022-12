Los últimos meses del año para Aída Victoria Merlano han consistido en desmentir rumor tras rumor: ¿Extraña a Yeferson Cossio?, ¿lava activos?, ¿participó, o no, en la fuga de su mamá, Aída Merlano Rebolledo?, entre otros interrogantes que la influenciadora se ha encargado de desmentir pacientemente a través de su cuenta de Instagram.

En esta ocasión la barranquillera respondió a varios comentarios que le dejaron en la caja de preguntas de esta red social, la cual tituló “Cuéntame un chisme que hayas oído de mí”.

Uno de ellos decía: “Solo estás con tu nuevo novio por interés”. Frente ello, la joven desmintió la acusación diciendo: “Soy de las creadoras de contenido de Colombia que más cobra en esta plataforma, pero la gente siempre presume que mi dinero debe venir de un hombre, ¿por qué?”.

Por otro lado, también le preguntaron si tanto ella como su madre se habían operado para parecerse la una a la otra y así confundir a la ley. Este rumor surgió cuando la joven estuvo detenida durante cinco días.

Según lo que contó, el supuesto plan era entrar a visitar a su progenitora y que esta saliera haciéndose pasar por la ahora influencer, para que así se fugara nuevamente.

Sin necesidad de decir que esto no sucedió, la barranquillera lo dio a entender con algunas carcajadas.

Por último, Aída Victoria se refirió al rumor de que, en algún momento, habría recurrido a la prostitución. Para probar que no era cierto contó cómo se gana la vida desde que era menor de edad.

“Hubo un momento en el que peleé con mi mamá y empecé a vender accesorios, me fue muy bien en eso. Después volvimos a pelear pero esta vez sí me fui de la casa, luego logré cerrar un contrato súper grande y me compré un penthouse” contó la creadora de contenido.

Y para terminar de convencer a sus seguidores de que nunca había vendido su cuerpo, habló de una vez que un hombre le ofreció 50 millones de pesos a una persona bastante cercana a la influenciadora, lo único que ella tenía que hacer era tomarse un café con él.

“50 millones de pesos por sentarse a tomar un café conmigo en el lugar que yo eligiera para que me sintiera segura”, confesó.

Y añadió: “Pero no, esa misma plata me la he ganado sentándome con un empresario que no tenga ningún tipo de interés romántico en mí, sino que simplemente me valore por lo que represento como marca”.

Sin duda este ha sido un año lleno de escándalos en la vida de Aída Victoria Merlano. Aun así, no se ha mostrado derrotada frente ellos en ningún momento, al contrario, siempre encuentra las palabras más elocuentes para quedar ‘bien parada’ ante cualquier situación que la amenace con desprestigiarla.

