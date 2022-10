$!Aida Victoria Merlano no necesita dinero de un hombre: “Yo plata tengo”

E indicó: “Mi último pago de IVA fue por $105′000.000, o sea que mal no me va”, inició y luego se defendió se los señalamientos de su interés económico en Westcol. “A mí no me gusta que la gente me vea por cuánto gano, cino (sic) por cómo soy como persona. Por eso no hablo de plata. Si me meto con alguien es porque me gusta, porque yo plata tengo”.

A quienes le preguntaron por qué se había quedado con los bienes luego de terminar su anterior relación con Lumar, Merlano respondió: “Si yo termino una relación y me quedo con el carro y la casa, es porque pagué el carro y la casa. Yo a los hombres lo que menos les disfruto es el bolsillo. Por eso no me quedo donde no quiero estar y me meto con el que se me da la gana. Fin del comunicado”.