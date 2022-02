Aída Victoria Merlano teme por su vida tras polémica de su madre

Por otro lado, le confesó a Vanessa de la Torre, en Caracol Radio, que no está escondida como tal, pero que prefiere no decir en dónde se encuentra por temor a represalias en su contra.

“Cuando yo leí que Aída Merlano iba a prender el ventilador, le envié a mi mamá la noticia y le dije: ‘Mira qué risa, ya la gente está hablando mier%$# porque se acercan las elecciones”, y ella me dijo: ‘Mie$#” por qué”, y yo le dije: ‘porque dizque vas a prender el ventilador’, y ella me dijo: ‘No, eso no es mentira, es real, yo sí lo voy a hacer’. Y claro cuando ella me dijo eso yo quedé fría, me temblaron las manos y empecé esa sudoración nerviosa”, confesó la influenciadora.

Cuando le preguntaron si en este momento se siente segura, ella respondió: “Nadie me ha amenazado, pero no me siento segura, no creo que la gente sea tan estúpida de que alguien me dé un tiro con todo lo que mi mamá está contando, eso sería confirmar lo que ella está diciendo”.