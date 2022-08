Aida Victoria tacha de cruel a la exreina Laura Barjum

“Un hombre no debe enamorarse de una mujer que muestre su cuerpo en redes sociales”, la controversial frase que desencadenó la polémica entre Laura Barjum y Aida Victoria Merlano. Las redes sociales en estos momentos se encuentran dividas. Algunos apoyan a la influenciadora, mientras que otros no dejan de darle la razón a la exreina.

¿Qué fue lo que pasó?

Resulta que hace tiempo la exreina cartagenera subió en su cuenta de TikTok un video, sumándose a la tendencia de #opiniónImpopular. ¿Qué significa? El #UnpopularOpinionChallenge o reto de la opinión impopular se trata de tentar al menos cinco amigos a confesar algún gusto que resulte poco aceptado por sus personas cercanas o sus propios seguidores.

En este caso, la exreina comentó que hacía poco había visto un video en el que un hombre expresaba que no debía enamorarse de una mujer que mostrara su cuerpo en redes sociales. Comentario con el que estaba un tanto de acuerdo.

“Una cosa es que tú subas una foto tuya en vestido de baño, que te sientes divina, con un vestido de baño divino... Y otra cosa es que tú pongas tu ho*$#& en primer primerísimo primer plano... Esta es una persona que necesita aprobación, necesita likes y comentarios”, fueron algunas de las palabras de la ex Señorita Colombia.

Para la fecha en que se publicó el video (14 de julio), no hubo ningún tipo de controversia, algunos apoyaban la opinión expresada y aquellos que no estaban de acuerdo lo hicieron saber a través de los comentarios, los cuales no fueron para nada agresivos hasta ese entonces.

¿La lavó y la tendió?

Los problemas empezaron a partir de la publicación de Aida Victoria el pasado lunes. La influenciadora encendió las redes sociales con la polémica reacción al video de Laura Barjum.

“Yo no estoy de acuerdo contigo... Uno tiene que vivir es la vida que a uno le haga feliz. Como la gente lo perciba es otro cuento”, dijo Aida Victoria.

La influenciadora no solo dio su opinión, sino que en la edición de su video colocó un fragmento en donde aparece Barjum hablando. Lo cual generó la furia de los seguidores de la exreina, quienes aseguran que Aida editó el video a su acomodo para hacer quedar mal a Barjum.