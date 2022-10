Alejandra Azcárate dijo una oración que todavía hoy, meses después, es recordada en las redes sociales y cada tanto vuelve a hacerse viral: “Vengo de recorrer los sótanos del infierno”, mencionó la actriz, presentadora y comediante luego de que estallara un escándalo judicial.

El nombre de su esposo, Miguel Jaramillo, resultó involucrado en un lío judicial el 23 de mayo del 2021, cuando las autoridades decomisaron 446 kilos de cocaína en una avioneta que estuvo vinculada a una empresa de Jaramillo en la isla de San Andrés.

El proceso judicial por el decomiso siguió su curso: Juan Camilo Cadena Botero, piloto que transportó la aeronave hacia San Andrés y Providencia, cuando fue descubierta con cerca de 450 kilos de cocaína, fue condenado oficialmente en febrero pasado por un juez de la República luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Sobre Miguel Jaramillo, hay que decir que un juez de control de garantías le negó el considerarse víctima dentro de la investigación.

Aunque Alejandra Azcárate no haya tenido nada que ver con la droga ni con la camioneta, sí tuvo que atravesar situaciones incómodas por ese hecho... La conocida más recientemente es un “encontrón” con una de sus colegas.

Fue en un restaurante

Y es que fue la actriz Diana Ángel, famosa por sus papeles en producciones como ‘Francisco, el matemático’, ‘La hija del mariachi’ y ‘Todos quieren con Marilyn’, entre otras, contó un incómodo y “aterrador” momento que vivió con la Azcárate.

Resulta que, cuando se conoció el escándalo de la narcoavoineta, Diana tuiteó un mensaje en el que expresaba que la ley era para todos y que Miguel y Alejandra debían ser investigados... parece que esto no le cayó nada bien a Alejandra.

“Qué susto, Alejandra. En estos días me metí un susto tremendo porque yo escribí algo y ella creo que no entendió. Hubo un momento donde la acusaron de algo y la tuvieron envuelta en un enredo”, aseguró y continuó: “Yo me atreví a decir que la ley era para todos y que los deberían investigar si no tienen nada que esconder”.

Todo ocurrió en un restaurante donde, casualmente, se encontraron Diana y Alejandra.

“Ella sí ha tenido unas actitudes muy fuertes conmigo y en estos días me vio en un restaurante y se levantó a decirme cosas terribles y me abrumó mucho. Yo le pedí perdón”, mencionó Diana.

“Fue bastante fuerte y yo soy muy sensible y me fui llorando. Cada uno tiene que pasar su proceso, no tengo nada en contra de ella y públicamente le digo que fue un malentendido. Sí me asustó un poco, le tengo un poco de miedo... fue bastante aterradora la escena”, concluyó.

