La bailarina santandereana Alejandra Bretón McCormick dudó un poco antes de aceptar la propuesta del director Juan Diego Escobar de ser la protagonista del más reciente video del cantautor Manuel Medrano: trabajar en medio de la pandemia la ponía un poco nerviosa.

“Cuando me llegó la propuesta me dio un poco de miedo aceptarla, precisamente por la pandemia, pero me cuide y funcionó”, cuenta Alejandra en horas de la mañana, antes de empezar sus estudios de danza en la Escuela Profesional de Mazatlán, de manera virtual.

Alejandra está desde octubre del año pasado en Bucaramanga, recibiendo sus clases vía zoom y en diciembre de 2020 se graduó como comunicadora social en la Unab.

Sin embargo, su pasión total es la danza y su trabajo llamó la atención de Escobar, quien la contactó a principios de marzo a través de Instagram.