Andy Rivera, Jhonny Rivera y Jessi Uribe unieron sus voces en ‘Alguien me gusta’, un tema que lanzaron anoche en todas las plataformas digitales junto a su video.

El tema es una composición de Andy y hace referencia al sentimiento de impotencia que da el no poder decirle a una persona todo lo que significa para ella.

“Es una canción que representa el sentimiento de la impotencia al no poder hablarle a la persona que le gusta, no poderle decir que le gustaría tener algo con ella, el no poder acercarse a ella porque está comprometida y tiene una vida construida y feliz, es el dolor de despedirse sin haberla tenido”, comentó Andy Rivera.

Así mismo, Andy aseguró que esta canción la había soñado desde hace mucho tiempo porque quería cantar junto a su padre.

“Hoy aprendí que los sueños y los retos no tienen fecha, que siempre y cuando quieras algo con todas tus fuerzas y trabajes por ello va a suceder en cualquier momento. Mucho anhelé y soñé con poder trabajar una canción con mi propio padre, con mi maestro, con la persona que creyó en mí , y hoy se nos da la oportunidad de hacer ‘Alguien me gusta’, una canción donde por fin sentí que había encontrado el zapato perfecto que nos serviría a los dos. Además, ni qué decir de la cerezota que le cayó al pastel, junto a los amigos que creé esta canción nos llegó la idea loca de que si ya estaba mi papá arriba de la canción, necesitábamos un caballo así de poderoso que le diera un toque infalible, y se nos ocurrió el maestro Jessi Uribe. No les voy a negar que tenía miedo de presentarle la idea porque era consiente de que está muy pegado y su tiempo tal vez estaría muy limitado; sin embargo me arriesgué y se la envié, cuando la escuchó me respondió con toda la vibra más bacana que alguien pueda tener, que !!DE UNA!! que le diera fecha hora y lugar. Y así fué como de un momento a otro nació este proyecto que hoy entrego con unas lagrimillas de alegría en sus manos para que lo disfruten y lo gocen tanto como yo”, aseguró el artista.

Por su parte, Jessi Uribe comentó que “para mi es un gran honor volver a grabar junto a Jhonny y ahora con su hijo. Es una canción con una gran letra y se ajustó perfectamente para que la cantáramos los tres. Se que les va a gustar mucho”.

El santandereano ahora se encuentra en las grabaciones del programa ‘Yo me llamo’, que comienza el próximo 24 de septiembre por el canal Caracol.

El pasado miércoles se realizó el lanzamiento del programa para los medios de comunicación y Jessi ofreció un show en el que no desaprovechó el tiempo para ‘coquetearle’ a Amparo Grisales. Sin duda, esta séptima temporada del reality dará mucho de qué hablar.