Amber Heard, desconsolada por veredicto a favor de Johnny Depp

Aunque la actriz no dio declaraciones a medios de comunicación, si lo hizo a través de sus redes, donde compartió una carta expresando su sentir.

A continuación, las palabras de Amber:

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencias aún no fue suficiente para hacer frente al poder y a la influencia desproporcionados de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un retroceso. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló y habló podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. Creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado pasara por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignorara la evidencia que fue tan concluyente que ganamos en el Reino Unido. Estoy triste por haber perdido este caso. Pero estoy aún más triste porque parece que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente. Voy a desconectarme durante las próximas semanas y media. Como sabrán, estaré en Virginia, donde me enfrentaré a mi ex esposo, Johnny Depp, en la corte. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, más bien escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny. Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo. En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido. En estas próximas semanas estaré apoyándome de más que nunca. Con amor siempre, A”, dijo Heard.