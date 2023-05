Amiga de Selena Gómez, quien le donó un riñón, denuncia acoso por sus fans

Raisa, ha dejado en claro que nada ocurre con su mejor amiga, pero por otro lado ha mencionado que ha recibido amenazas de muerte y bullying por parte de algunas fans de la actriz.

"Ahora estoy siendo intimidada y me está afectando mentalmente” dijo Francia Raisa.

“Estoy haciendo todo lo posible para no escuchar, para no leer, estoy muy feliz viviendo mi vida, enviando amor a todos... Lo entiendo porque he sido una fan incondicional de la persona con quien crecí, pero no es agradable, y yo diría, no sólo conmigo sino con cualquiera, por favor deténgase”, concluyó la mujer.