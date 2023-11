Yo Me Llamo es uno de los programas más dan de qué hablar por ser uno de los más vistos y comentados en redes sociales, sobre todo porque muchos de los televidentes ya tienen sus artistas favoritos y su ganador elegido. sin embargo cada gala, calienta más y más la situación no sólo en el set sino en redes sociales, incluso los mismos jurados suelen tomarse a mal cuando no se escoge el participante que deseaban.

Las peleas que se han desatado entre los jurados de Yo Me Llamo suelen ser muy profesionales dentro del ámbito de la competencia, pero tal parece que algunas ocasiones, no logran ocultar sus emociones y preferencias y Amparo Grisales lo dijo todo.

