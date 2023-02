Ana María Navarrete anunció que deja Caracol Noticias

La caleña Ana María Navarrete anunció a través de TikTok que: “Después de más de una década termina mi historia en Caracol Televisión. Han pasado varios días y quise aprovechar para hacer este video y agradecerles a todas las personas que me conocieron durante este tiempo, a las personas que estuvieron siempre pendiente, a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”.

“Se cierra esta historia, que si la miro en perspectiva fue una historia muy linda. Son más de 10 años, en 2012 llegó una jovencita con un sueño, que en realidad no sabía que tenía, pero que logró materializarlo en los pasillos de Caracol Televisión”, prosiguió la presentadora.

Luego de esta declaración los fans comenzaron a preguntarse cuáles serían las razones para la salida de la presentadora.

Y aunque mucho se pueda especular, fue la propia Ana María la que terminó dando algunas pistas acerca de qué podría haber pasado y, a la vez, de su futuro.

“En la temporada 2023 se vienen cosas maravillosas que pronto las estaré contando. Aún no sabemos cuál será mi nuevo club, si será aquí o en el exterior”.

La presentadora agradeció en el video a sus jefes, ya que al confiar en ella le dieron la oportunidad de conocer muchos lugares y personas. Y también agradeció a su fans que estuvieron con ella desde el principio y que la apoyaron en su carrera.

Todo parece indicar que la presentadora podría partir fuera del país.