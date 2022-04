Andrea Valdiri dedicó emotivas palabras a Felipe Saruma

Tal y como se esperaba fue la entrada triunfal de los nuevos esposos Andrea Valdiri y Felipe Saruma a la recepción, donde fueron recibidos por sus 200 invitados.

La feliz pareja entró al gran salón del Hotel El Prado, decorado perfectamente con flores blancas y hermosos acabados. Ella con otro de sus atuendos de la noche, esta vez con más brillo y escote, mientras él con su traje negro.

Ambos bailaron, lo que parece ser su canción favorita pues la cantaron al compás, mientras los invitados los apreciaban y aprovechaban para grabar. Luego de esto, los influencers saludaron a sus invitados y Andrea tomó la vocería, manifestando que a Saruma le daba pena hablar.

En medio de su felicidad, la barranquillera le agradeció primero a Dios por el gran momento.

“Darle las gracias a cada persona que está ahí sentada que esta frente a mí, las personas que están aquí son las que deben estar, las personas que tienen un voto con Dios. Todo esto es posible gracias a él y a ustedes. Está invitación es para mostrarles un poquito de nuestro amor”, comenzó diciendo.

Agregó que “En redes es complicado mostrar la verdad, porque critican mucho, y el amor mismo se debe ocultar y vivirlo solo las dos personas porque no se debe a que las personas en la calle digan que hacer y que no. Tuvimos que protegerlo. Amen ese circulo conformado por su familia, los verdaderos amigos y las personas que quieren verte triunfar, que son muy pocas en la vida”.

Así mismo, Andrea recordó que Felipe había sido el único que la motivó a seguir adelante en una etapa muy difícil de su vida. “Este hombre me motivó, todas las mujer embarazada pasamos momentos horrorosos y él estuvo conmigo, me brindó amor, a mis hijas y a mi familia. Me dio lo que ningún otro me ha dado: amor verdadero”, fueron las palabras con las que Andrea terminó su discurso.

Seguidamente, el padre de Saruma tomó el micrófono e invitó a todos a hacer un brindis por la feliz pareja de esposos. (Los artistas y el menú de la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma)

“Amar y sufrir no solo es incompatible sino que es insostenible. O una cosa o la otra pero al mismo tiempo las dos no. Brindemos por los recién casados y que Dios los una, ¡Salud!”, dijo el suegro de Andrea.

Cabe recordar que artistas como Karen Lizarazo, Mr Black, el Presidente de la champeta, Diego Daza, Ryan Castro, y el exintegrante del grupo Niche, Willie García, son algunos de los artistas que amenizarán la fiesta.

