Andrea Valdiri defendió a su hermana que se lanzó a la política: “En vez de criticar, apoyen”

Esta vez no es la excepción, pues en las últimas horas, Andrea Valdiri volvió a ser noticia, pero esta vez por cuenta de una de sus hermanas, a quién salió a defender a través de su cuenta de Instagram por las críticas que ha recibido desde que se lanzó a la política en Barranquilla.

En la actualidad, la barranquillera ha decidido mantenerse lejos de las redes sociales y solo comparte contenido relacionado con su trabajo, con el fin de evitar las polémicas. Sin embargo, que no comparta contenido de su vida personal significa que ha dejado de estar presente en el mundo del entretenimiento, pues con gran regularidad ocupa los titulares de las noticias de farándula.

“Me dieron papaya para hablar machi y yo les voy a dejar un temita bien claro, y es que el día que coloqué que mi hermana se lanzaba al partido de la U, unos medios de comunicación colocaron que ahora los influenciadores se lanzan a la política, corrección y error, influenciadora yo, mi hermana no”, afirmó Andrea contundentemente.

Además, en medio de su molestia por los comentarios que han hecho los medios, Andrea aprovechó el momento para aclarar la profesión de su hermana y las capacidades que tiene enfrentar un cargo público.

“Mi hermana me ha acompañado durante 8 años en mis labores sociales y que lo hemos hecho nosotros de nuestro bolsillo, y algunos empresarios nos han colaborado. Ella es ingeniera industrial y me encantaría que el día que hablen de ella investiguen un poco, no solamente el chismorreo de la vida personal, sino profesional, es decana 15 años de la Universidad de la Costa, hoy en día trabaja en una fundación que se llama Finsocial, y es la encargada de los nuevos proyectos”, agregó la barranquillera.

Finalmente, la influencer envió un mensaje y recordó que las mujeres necesitan más apoyo en el ámbito político y se requieren de más en cargos públicos. “Entonces machi, qué bonito es que apoyen a una mujer en el tema de la política que es bastante jodido y no que estén criticando (...) Definitivamente necesitamos más mujeres en el mundo público, así que en vez de estar hablando lo que no es, ¡apoyen!, mi hermana va a tener mi apoyo 100% así que más les vale a esos medios que corrijan lo que dicen”, concluyó.