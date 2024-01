Andrés Cepeda prepara nuevo álbum para el 2024

Las 10 o 12 canciones que tiene previsto incluir tienen un hilo conductor. “Va a hablar mucho de mí, de mi procedencia, de dónde vengo, de cómo crecí, de qué fue lo que me rodeó, de qué fue lo que me inspiró y lo que lo sigue haciéndolo hasta hoy y que muy orgullosamente habla de mi ciudad y de mi país”, explicó.

En el centro del repertorio están los temas de su más reciente disco “Décimo cuarto”, que le hizo merecedor del Latin Grammy de 2023, en la categoría de ‘Mejor álbum pop’. La producción de ocho canciones que incluye colaboraciones con su compatriota Greeicy Rendón y la mexicana Ximena Sariñana.

La gira “Tengo ganas 2024” arrancará el 13 de abril en Chicago (Illinois) y concluirá el 3 de mayo en Boston (Massachusetts), en un recorrido que incluirá una actuación en el afamado Carnegie Hall de Nueva York.

“Tengo ganas tour” también hará paradas en ciudades como las californianas Los Ángeles y San Francisco, las tejanas Dallas, Austin y Houston, y las floridanas Orlando, Tampa y Miami, entre otras.

Cepeda además está en su décimo segunda temporada de la franquicia de ‘La voz’ en Colombia, con 11 en la versión “kids” y una “senior”, una experiencia en la que siente que recibe más de lo que da.

Ser ‘coach’ “me refresca, me llena, me alimenta, me inspira. Me conecta con ese con ese niño que quería ser cantante, que quería escribir canciones. Me recuerda por qué hago lo que hago y me permite hacer algún aporte a esas nuevas generaciones que quieren hacer música”, explicó.

Información de: EFE.