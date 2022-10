Andrés Ramírez Pulido: “La Jauría es un espejo de lo que somos como sociedad”

Y este es concepto central de esta cinta, tal como lo contó Andrés Ramírez Pulido, su director, quien comenzó a habitar el paisaje, pero no solo observó la naturaleza, también a las personas. Escuchó sus historias, particularmente las de los jóvenes y además de reconocerse en ellas también descubrió un “común denominador en muchos chicos, el rechazo hacia la figura paterna”, explica.

Y es que no hay tantos sentimientos que puedan salir de tan adentro del estómago como esa confrontación con la figura paterna, con ese desprecio a lo que representa una autoridad que parece erigirse por encima de todo.

Al momento de recibir el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes usted mencionó que este había sido un viaje duro, pero muy bello. ¿A qué se refiere y qué enseñanzas o aprendizajes le dejó la producción y dirección de esta cinta?

Estoy metido de lleno en el proyecto desde hace cinco años y hubo momentos donde era difícil encontrar quien lo financiara.

También preguntarme: ¿será que voy por buen camino en el proceso de escritura? Luego, ya con todo el equipo, hay que tomar muchas decisiones, se suman más personas que dieron todo en el proceso pues el cine es un arte colectivo donde todos tienen que trabajar en pro de una mirada autoral. Es saber comunicar”.

¿Cómo encontró estos nuevos talentos, actores naturales, con los que contó en esta cinta y cuál fue la relación con ellos durante la película?

Quería una verdad y esa verdad la iban a dar quienes encarnaran a los personajes. Una de las razones por las que decidí trabajar con actores naturales era esa: quería mucha naturalidad en la película y lo que hicimos fue salir a las calles, a los barrios, a buscar a los chicos. Vimos más de mil chicos en toda la ciudad para escoger a los protagonistas, quería una actuación orgánica en ese universo y creo que los chicos dieron todo de ellos para ese propósito”.

Hemos visto recientemente otra película muy premiada que trabajó también con actores naturales y que contó una realidad de Colombia. Hablemos un poco acerca de este tipo de cine colombiano que siempre ha tenido un buen recibimiento por parte de la crítica internacional.

“Las películas que tratan sobre jóvenes y adolescentes han tenido una gran visibilidad este año, en los últimos años, y lo que creo es que, primero, hay una inquietud personal, pero que nos une, y es retratar a la juventud porque en ella encontramos, quizás, una fuerza o una promesa hacia el futuro.

Vemos una juventud que se caracteriza por romper esquemas, por pensar el mundo de otra manera y eso a mí me fascina como director, pero también me he dado cuenta de que esa misma juventud arrastra consigo un pasado que ha sido las huellas de violencia que son cíclicas.

La realidad retratada en los ochentas y noventas por Víctor Gaviria versus lo que estamos haciendo es un espejo, entonces nos preguntamos como sociedad: ¿no la hemos podido superar? ¿Qué estamos heredando de una generación a otra?

Es una pregunta que me interesa y por eso la película retrata esa violencia heredada de padres a hijos y que es un espejo de lo que somos como sociedad colombiana”.