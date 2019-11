Ambos tienen seis hijos: son padres de Maddox -recientemente ingresado en una universidad de Corea del Sur-, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox. Pero hasta que estos últimos no cumplan 18 años -actualmente tienen 11- no podrá elegir mudar su vida a otras latitudes.

Consultada respecto a cuál sería ese lugar tan inspirador en el cual vivir, Jolie dijo que todavía no lo tenía decidido pero sería uno en el que nunca estuvo. “Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Me gusta estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello, sino también viviendo y teniendo amigos en todo el mundo. El año que viene empezamos una casa en África”, explicó.