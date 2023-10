$!Anuel AA fue operado de emergencia tras una situación “de vida o muerte”

A través de una publicación en sus redes sociales, Anuel AA compartió una imagen que mostraba su situación actual, dejando a sus seguidores preocupados por su bienestar. A pesar de la incertidumbre que rodea la naturaleza de la cirugía y la condición que llevó a esta intervención, el artista expresó su profundo agradecimiento al equipo médico que lo atendió. En sus propias palabras, “Los doctores y doctoras que me atendieron me salvaron, gracias”.

“Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa”, contó Anuel AA.

El cantante también anunció que, debido a su estado de salud, el lanzamiento de su próximo álbum, titulado ‘Rompe Corazones’, se pospondría hasta nuevo aviso. Sus seguidores, ansiosos por escuchar nueva música de su ídolo, han demostrado su comprensión y apoyo incondicional en esta difícil etapa.

“#RompeCorazones iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa que va a pasar conmigo”, escribió y añadió: “Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones pa’ recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP (sic)”.