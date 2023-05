$!Anuel le envía contundente mensaje a Feid

El distintivo en el post de Anuel es que el video no tiene sonido, pero aparecen subtítulos con palabras como ”mamabicho” y “fuck you”.

Sin embargo, recientemente Anuel lanzó un sencillo titulado Mejor que yo y en su cuenta de Instagram escribió que esa canción iba dedicada a Carolina. La letra habla de que en la intimidad su nueva pareja no la hace sentir mejor que él, por muchos ha sido calificada como vulgar.

Todo parece indicar que a él ya no le importaba la paisa, por lo que pasados algunos meses no solamente se hizo pareja de ella Yailin, sino que a mitad de ese mismo año firmaron el matrimonio legal. Amor del que quedó como fruto una pequeña que nació hace apenas algunas semanas.

Karol no se ha pronunciado al respecto de las repetitivas pullas de Anuel, que ya empiezan a cansar a los fans de la cantante, quien tuvo un romance desde el año 2018 que finalizó en el año 2021 en el mes de febrero, según parece, porque el boricua no quiso continuar con la colombiana.

Sobre esto, hay que decir que Karol, en los meses pasados, no había eliminado las fotografías que tenía publicadas en su cuenta de Instagram en las que estaba con el boricua, pero después de la dedicatoria Carolina no se ha referido al respecto, ni para contestarle o al menos decir que no le interesa. Simplemente ha optado por ignorarlo totalmente.

Así, los internautas notaron que en su feed de Instagram ya no aparecía ninguna fotografía con su expareja, con la que duró 3 años.

Mientras que Yailin, por su parte, había dejado públicas las imágenes que tenía con el padre de su hija Cattleya, pero después de la dedicatoria que le hizo Anuel a Karol, decidió seguirle el paso a Karol G y quitar las fotos.