Así continúa el juicio contra Ed Sheeran en Estados Unidos por supuesto plagio

El músico británico Ed Sheeran se enfrenta a un juicio por supuesto plagio del tema de Marvin Gaye “Let’s Get It On” en su éxito “Thinking Out Loud” de 2014. El juicio comenzó en un tribunal de Nueva York con la selección del jurado.

“Estos medleys (popurrí, mezclas de canciones) son irrelevantes para cualquier tema del caso y serían engañosas, y confundirían al jurado”, resaltaron.

La demanda contra Ed Sheeran fue interpuesta en 2017 por la familia del productor Ed Townsend, quien coescribió la canción “Let’s Get It On” con Marvin Gaye en 1973. La familia de Townsend afirma que el “corazón” de “Let’s Get It On”, una progresión de cuatro acordes que se repite en un ritmo sincopado muy característico, fue copiado por Sheeran.

“Estoy aquí por la justicia, protegiendo las propiedades intelectuales de mi padre”, dijo Kathryn Townsend Griffin, hija de Townsend, a los periodistas afuera del juzgado.

“Como diría Marvin Gaye, ‘vamos a hacerlo’( “Let’s Get It On”)”, bromeó Ben Crump, abogado de los demandantes.