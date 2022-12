$!Así era Luisa Fernanda W antes de ser famosa

Con un creativo video en el que narra en voz en off cómo es su historia en las plataformas digitales al mismo tiempo que se maquilla, la creadora de contenido contó que siempre ha sido amante de las redes sociales.

“Desde muy niña he amado las redes sociales (...) desde que estaba muy chiquita tuve acceso a un computador y un celular. Mis primeras redes sociales fueron MySpace, hi5, y les cuento que Luisa Fernanda W era viral en ese momento porque me tomaba una cantidad de fotos y muy bien pensadas para la época”.

Desde que era muy joven, Luisa sabía que su talento algún día iba a ser reconocido, pues confesó que cuando tenía Myspace y Hi5 ya la reconocían porque compartía fotos que para la época eran muy elaboradas.

“Yo era un poco emo, hoy día veo esas fotos y digo ‘que era eso que yo hacía’ pero hacía parte de la época”.

“Recuerdo que cuando salió Facebook fui una de las primeras que tuvo cuenta ahí. Me encantaba navegar en Internet y me di cuenta que existía YouTube. Me encontré con una cantidad de youtubers estadounidenses que en esa época no sabía que se llamaban así. Yo sólo veía su contenido y gracias a eso me enteré que también habían youtubers latinos. Recuerdo que el primero que vi fue Werevertumorro, y les confieso que fue uno de los creadores que me inspiró a hacer videos en Internet”, siguió narrando Luisa.

Luego contó cómo fue que dobló sus seguidores en Instagram tras haber asistido a un evento de creadores de contenido en Los Ángeles.