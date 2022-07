Así es el tatuaje de Lina Tejeiro que se hizo Juan Duque

Cabe recordar que Nodal se tatuó los ojos de su expareja Belinda, durante su mejor momento con la cantante y actriz. Sin embargo, una vez esta llegó a su fin, fue fuertemente criticado y blanco de burlas, por haberse hecho algo que dura “para siempre”, lo cual no sucedió con su relación.

De esta manera, luego de conocerse el video de Juan Duque preparándose para lo que sería un tatuaje alusivo a su nueva relación, los comentarios no se hicieron esperar.

“Uy, no, para en unos meses estar tapándose eso, no”; “Ohhh my God. Nuevo Nodal y Belinda”; “Van muy rápido”; “Para lo que van a durar”; “Lina quiere seguir los pasos de Belinda”; “No bebé, por favor tatuaje no, me encantan como pareja y existe una maldición”, fueron algunas opiniones de los fanáticos.