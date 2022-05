Muy emotivo fue el encuentro entre Aída Victoria y su madre, Aída Merlano. La influencer compartió un video por el Día de la madre en sus redes.

Hace varios días, Aída había contado que viajó a Venezuela a reencontrarse con su progenitora tras más de dos años sin verla, pues solo mantenían comunicación por teléfono. Sin embargo, este fin de semana la joven se decidió a compartir el clip con sus seguidores.

En las imágenes se puede ver a ambas mujeres abrazarse y derramar lágrimas de alegría por tenerse frente a frente tras un largo tiempo sin poder verse. Además, se logra leer: “Nuestras almas siempre van a estar juntas sin importar donde estés”.

Lea también: La secuela de la película más taquillera de la historia ya está lista

“Feliz día ‘ma’. Me hiciste una mujer fuerte y decidida. Me enseñaste a enfrentar los problemas con ‘la cabeza alta y los ojos bien abiertos’. Me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das. Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, fue el mensaje con el que Aída acompañó el video, en el que etiquetó a su mamá.