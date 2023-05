Así fue el reencuentro de Nicky Jam con Medellín para presentar 69, al lado de Feid

El nombre del puertorriqueño Nicky Jam está ligado a la historia, evolución y éxito del reguetón en el mundo.

Hace 25 años hizo parte de una camada, en la que estaba Daddy Yankee, que sacó los sonidos de reguetón de Puerto Rico y los llevó por todo el mundo, teniendo a Medellín como plataforma de lanzamiento.

Tras vivir varios años en la capital antioqueña, desde donde relanzó su carrera, tras superar varios problemas personales, la carrera de Nicky Jam alcanzó la cúspide.

Este fin de semana volvió a la ciudad para lanzar su nueva canción 69, justo con uno de los grandes ídolos locales del reguetón, con Feid, al que le gusta que le digan Ferxxo.

El artista habló con EL COLOMBIANO minutos antes del lanzamiento de la canción, en una caravana de motos que recorrió varias vías de Medellín.

¿Cómo suena el tema 69?

“Es una canción que habla de infidelidad y deseo. En ella Feid y yo contamos la historia de un hombre que se siente atraído por una mujer comprometida. El tema presenta un estilo innovador y una letra muy bien lograda, que seguramente se convertirá en uno de los temas más populares del momento”.

¿Cómo ve este encuentro generacional con Feid?

“Me gusta, me lo estoy disfrutando, yo he visto pasar ya varias generaciones, son casi tres décadas en la música, estoy acostumbrado a ver lo nuevo y recibirlo con los brazos abiertos, me gusta unirme a lo que está pasando”.

¿Le sorprende lo que ha pasado con el género urbano, de lo que usted potencializó hace 25 años a lo que suena ahora?

“No me sorprende, yo soy uno de los arquitectos del reguetón, fui de los que empezó a tocar puertas para que el género esté donde está y sabía lo que iba pasar, lo tenía claro cien por ciento, siempre tuve fe.

Fuimos muchos los artistas de la vieja escuela, a los que hay que darles el crédito, que abrimos esas puertas. Con ellos trabajamos para que la juventud hoy en día esté disfrutando lo grande que es el género urbano”.

¿Cómo se da la canción 69 con Feid?

“Feid y yo tenemos una amistad de hace muchos años, de los primeros estudios en los que grabé en Medellín fue en la casa de él, en ese entonces era compositor, productor, ingeniero de sonido, hacía de todo, él me grabó mis primeras canciones acá en Medellín, cuando yo me la estaba guerreando para volver a la música.

La verdad es que muchos de esos teman ni pegaron, fue el momento que apenas estaba retomando mi carrera, que realmente despegó cuando monté mi estudio en la avenida 33.

Feid fue de los primeros que me dio la oportunidad, siempre hemos tenido una bonita amistad, hicimos varias canciones en colaboraciones con otros artistas, hasta este momento que llega 69”.

¿Vuelve al cine...?

“Estamos trabajando con una película en la que Will Smith es el productor ejecutivo, será la primera vez que sea el actor principal de una cinta y eso me tiene muy contento, es algo que siempre quise, ya había estado en varios proyectos, en Bad Boys, con el mismo Will Smith, también hice XXX: Reactivado con Vin Disel, y esta es la oportunidad de brillar y echarme la película a mis hombros”.

¿Se sigue considerando “paisarriqueño”?

“Uf, sí, hasta la muerte, yo amo a Medellín, acá renació Nicky Jam”.