Cuatro plantas eléctricas, cuatro pantallas Led, 80 cabezas móviles y 250 mil vatios de potencia en sonido, fueron algunas de las especificaciones técnicas dispuestas para este gran show, que contó además con un escenario de 30 metros de frente por 16 metros de fondo.

En cuanto a seguridad, la fuerza pública dispuso de 800 uniformados, quienes desde las 7:00 de la mañana del sábado 15 de septiembre, asumieron el control de la villa deportiva junto a 350 hombres de logística. El escenario también contó con 70 voluntarios de la Cruz Roja, dos máquinas de bomberos y cinco ambulancias dispuestas desde el momento en que se abrieron las puertas al público a las 4:00 p.m.

El legendario cantante de música ranchera se hospedó en el hotel Dann Carlton y aseguró que en Bucaramanga se sentía ‘como en casa’. Ese 15 de septiembre de 2012 fue su última presentación en un escenario de la ‘ciudad bonita’.

Vestido de manera informal, con un sombrero tejano y gafas negras, el ídolo de la música mexicana recibió en ese entonces, en exclusiva, a algunos medios de comunicación bumangueses para responder sus preguntas, horas antes de su presentación en la ciudad. Allí estuvo Vanguardia.

“Ayer me dijeron algo muy bonito: que el actor tiene dos actos en la vida, uno cuando empieza y otro cuando termina, y yo me siento muy contento porque en el segundo acto terminó, pero con el cariño del público y me lo estoy llevando en el corazón hasta el día que Dios me recoja”, comentó ‘Chente’ a esta casa editorial aquella vez.

Frente a la pregunta de su retiro, el artista comentó en su momento: “Creo que todo tiene un principio y un final. Yo no he disfrutado a mi señora, ni ella a mí, no vi crecer a mis hijos, a mis nietos y yo quiero mucho a todo mi pueblo, pero también mi mujer y mis nietos tienen derecho. Además yo quise retirarme como el público me conoció, con mis facultades 100% físicas y mentales”.

Así pues, Vicente Fernández le dijo adió a Bucaramanga y Colombia en el noveno mes de 2012, sin embargo, los asistentes a aquel último concierto llevarán por siempre en su memoria el espectáculo vivido y las palabras de su ídolo: “cómo los voy a extrañar, pero por ahora como digo siempre: mientras ustedes no dejen de aplaudir, su ‘Chente’ no deja de cantar”.