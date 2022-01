Así Jhonier Leal alteró la escena del doble crimen

Según el relato de la Fiscalía, en medio de la audiencia de imputación de cargos a Jhonier Leal, se evidenció su intención de ocultar el crimen.

"Jhonier usó guantes para modificar la escena, para hacer creer que fue un suicidio y no muerte violenta como lo dicen los protocolos de necropsia. Según las empleadas de la casa en la habitación de Mauricio había cobijas que no debían estar ahí porque ellos no las dejaron, que la tendieron de manera diferente y que en la habitación de Marleny faltaban unas fundas", relató el fiscal Mario Andrés Burgos.

Según el ente acusador el móvil del crimen sería un interés económico. "No existió distinta persona a Jhonier que estuvo el día que acabaron con la vida de Mauricio y Marleny no existió una persona distinta a Jhonier que acabó con la vida de su mamá y su hermano".

Así mismo, el fiscal dejó en claro que Jhonier colocó a su hermano en un estado de indefensión dándole a ingerir más de nueve pastillas, y que usó sevicia al realizarle varios golpes antes de apuñalarlo.

¿Qué le imputaron?

"A título de dolo Jhonier Leal es el autor del doble homicidio en grado de inferencia razonable que concursa con ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, que da 208 a 450 meses de prisión. La pena se aumenta de 400 a 600 meses de prisión por el vínculo familiar, el grado de consanguinidad", señaló el fiscal.

Aunque Jhonier no aceptó los cargos imputados, quedó vinculado formalmente al proceso penal por los homicidios.