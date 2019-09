Así reaccionó Maluma al recibir su lujoso avión privado

Maluma ya se transportaba en un avión arrendado y por eso ahora, que compró su propia aeronave, no dudó en mostrarla a sus más de 45 millones de seguidores sin dejar de recordar todo lo que tuvo que pasar para conseguir todo lo que ha logrado hoy gracias a su carrera. “Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado”, escribió al pie del video.

El ‘Pretty Boy’ le aseguró a sus fans que ahora sí van a llegar lejos y le dio la bienvenida a su nuevo ‘Royalty Air’, con el que dice: “tocará la luna”. “Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños si se hacen realidad!”, concluyó el artista, que ha recibido más de 20 mil comentarios en su última publicación y más de 2 de reproducciones en menos de 20 horas.