Así se llamará el bebé de Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas

Con un conmovedor video, la actriz Ana Lucía Domínguez y su esposo, Jorge Cárdenas, revelaron que serán padres después de 15 años de matrimonio.

“Aquí comienza una nueva aventura de la mano de Dios. Gracias por este regalo”, escribieron junto al video con el que dieron a conocer la noticia del embarazo a través de sus redes sociales. Ambos aparecieron en la grabación realizando una prueba de embarazo y esperando la respuesta, la cual, después de ser revisada por su ginecóloga, resultó positiva.

Desde el inicio de su relación, la pareja había expresado su deseo de ser padres; sin embargo, este proceso había sido postergado debido a sus apretadas agendas. Tanto anhelaban este momento que, incluso antes del embarazo, ya habían elegido los nombres que podrían tener sus hijos.

“Siento que vamos a ser padres, no sé cuándo... Se llama Luciana. La consiento, me consiente la barriga y hablamos de ella todo el tiempo. Ahora, si sale niño va a tener otro nombre. Me encanta Eduardo por mi suegro, en paz descanse. Eduardo José, podría ser, pero Luciana sí seguro”, mencionó la actriz en una entrevista con la periodista Eva Rey en 2023.