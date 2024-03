¡Atención! Shakira reveló un adelanto de 'Tiempo sin verte', en su próximo álbum

Shakira, la reconocida cantante colombiana, está actualmente inmersa en la creación de su nuevo álbum musical. Después de dedicar tiempo principalmente a sus hijos, la artista ha vuelto con energía renovada a la industria musical. Su compromiso y pasión por la música la tienen nuevamente activa y enfocada en ofrecer a sus fans un trabajo innovador y emocionante en este próximo proyecto.

No obstante, a partir del 2022, Shakira volvió con determinación y desde entonces ha presentado canciones inspiradas en el fin de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Estas composiciones musicales estarán consignadas en el trabajo discográfico ‘Las mujeres ya no lloran’, que estará disponible en digital y vinilo a partir del próximo 22 de marzo.

El álbum incluirá temas como 'Te felicito', 'Monotonía', 'BZRP music sessions vol. 53', 'TQG', 'Acróstico', 'Copa vacía' y 'El jefe', junto con una serie de canciones nuevas que incluyen 'Puntería', 'La fuerte', 'Tiempo sin verte', 'Cohete', '(Entre paréntesis)', 'Cómo, dónde y cuándo', 'Nassau', 'Última', y una versión remix de 'BZRP music sessions vol. 53' realizada por Tiesto.

Hay una gran expectativa en torno a los nuevos singles. Algunos se preguntan si estos estarán dedicados a Piqué, sus padres o Clara Chía, pero todo sugiere que el repertorio inspirado en la historia de la colombiana en España ha llegado a su fin y que ha comenzado una nueva dirección, volviendo al estilo pop-rock que la hizo famosa a nivel mundial.

Shakira publicó el adelanto de dos de estos temas:

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que publicó fragmentos de las canciones. Una de ellas es 'Tiempo sin verte'.

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti, llevo tiempo sin verte y dime sí aún me quieres y te acuerdas de mí”, es parte del tema que se conocerá por completo en unos días.