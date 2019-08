La noticia fue dada por voceros de Ocesa, empresa que realiza grandes eventos en Colombia, a la W Radio este miércoles. Sin embargo, la fecha del concierto y el costo de las boletas aún no han sido reveladas.

De hecho, aún no están publicadas las fechas de la gira de los Backstreet Boys para diciembre y el resto del 2020, que contemplaría sus eventos en Latinoamérica.

Lea también: Este fue el primer concierto de electrónica desde el espacio

La banda de Orlando, Florida, conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, cumplieron 26 años de carrera musical y tienen en su discografía grandes éxitos de la música pop, como “I Want It That Way”, tal vez su canción más famosa, lanzada en 1999 que alcanzó el #1 en más de 25 países.