Carliz de la Cruz Hernández, exnovia de Bad Bunny, demandó el pasado 1 de marzo al reconocido cantante puertorriqueño ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, por supuesta violación a la Ley de Derecho de Autor y Ley del Derecho sobre la Propia Imagen por usar la frase “Bad Bunny Baby” en producciones discográficas y conciertos sin su autorización.

Hay que resaltar que, Bad Bunny y Carliz De La Cruz, sostuvieron una relación sentimental por 5 años, desde el año 2011 a 2016. De acuerdo con la denuncia de su exnovia, en ese entonces Bad Bunny le habría pedido que se grabara diciendo “Bad Bunny baby”, algo que la joven hizo en su celular, y que hoy es el detonante para interponer la denuncia.

Según indica la demanda de la joven abogada De La Cruz Hernández, dicho estribillo que grabó con su celular, fue usado inicialmente en el tema “Pa’ ti” (2017) y más adelante en la canción “Dos mil 16″, que aparece en el álbum “Un verano sin ti”, de 2022, al parecer, “sin su consentimiento, ni autorización por escrito”.

Así las cosas, la expareja de Bad Bunny, reclama una compensación no menor de $40 millones, por el uso indebido de su voz en canciones y conciertos.

“No menos de $5 millones; otros $5 millones por cada violación al derecho de integridad; no menos de $5 millones por los daños y perjuicios; no menos de $5 por enriquecimiento injusto; no menos de $5 millones por los daños sufridos por la doctrina de actos propios; no menos de $5 millones por violación al derecho de intimidad e imagen no comercial y a la dignidad; no menos de $5 millones por violación al derecho de imagen; y no menos de $5 millones por violación a los derechos antes discutidos atribuibles a todos los conciertos que se llevaron a cabo en Puerto Rico”, se lee en la demanda.

Además, pide el pago de todos los honorarios y gastos de sus abogados, la devolución de las grabaciones con la frase en cuestión y el desuso de la misma en cualquier escenario.

Se conoce que Bad Bunny fue puesto en contexto sobre la situación el pasado 7 de marzo, sin embargo, hasta el momento el artista no se ha pronunciado al respecto.