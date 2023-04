Bad Bunny se presentó en el famoso festival de música Coachella y dejó a todos impresionados con su actuación. El artista puertorriqueño “la rompió” en el escenario y acalló las críticas que había recibido en los últimos días.

Durante su presentación, Bad Bunny hizo una declaración a sus detractores: “El que quiera conocerme, lo invito a mi casa”. Con esta frase, el artista dejó en claro que no se deja afectar por las críticas y que está dispuesto a mostrar su verdadera personalidad a quienes quieran conocerlo.

La presentación de Bad Bunny en Coachella fue un éxito rotundo y demostró una vez más por qué es uno de los artistas más populares del momento.

Durante su presentación en Coachella 2023, Bad Bunny cantó una lista de éxitos que incluyó canciones como “Moscow Mule”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “La difícil” y “La santa”.

Controvertidas declaraciones

Durante su presentación en Coachella 2023, Bad Bunny hizo varias declaraciones. En una de ellas, respondió a las críticas que había recibido en las últimas semanas: “En las redes sociales, en lugares, en la prensa, se dicen mil cosas, pero nunca, nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. (...) Por eso, les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca, no lo crean. (...) Y el que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa”.

También dijo que la gente piensa que conoce “la vida de los famosos”, pero “no saben” lo que sienten o cómo viven. “Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video que se vaya viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, o algo que salió o dijeron, o esto, que se cambia el mensaje”.