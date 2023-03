El mediocampista del FC Dallas, Sebastián Lletget, fue acusado de serle infiel a su prometida, la famosa cantante Becky G.

Las acusaciones se hicieron de forma anónima a través de una cuenta de Instagram y según el acusador o acusadora, la infidelidad ocurrió en febrero de 2023 en una discoteca de Madrid, España.

En el post se afirma tener evidencia convincente del incidente, incluidas fotos y videos íntimos y se invitó a Becky G a contactar para obtener las pruebas.

“Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (...) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada”, señaló la acusante, cuya identidad permanece privada.

Sin embargo, hay quienes creen que se trata de un truco publicitario ya que la cuenta, abierta apenas para publicar esta información, fue cerrada a las pocas horas fue cerrada.

La cantante y el futbolista se conocieron a través la actriz Naomi Scott y han estado juntos durante 6 años y recientemente se comprometieron. El esposo de Scott, Jordan Spence, jugaba fútbol con Lletget y Scott quería que él se juntara con su coprotagonista Becky G. Becky dudó al principio, pero finalmente accedió a la cita después de que Scott le mostró un video de Lletget.

Entre tanto, Becky G se prepara para participar en el festival Coachella.