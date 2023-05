Belinda habla por primera vez sobre el embarazo de Nodal y Cazzu

La noticia del embarazo de la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en la industria musical como Cazzu, y el cantante de música popular, Christian Nodal, es foco de críticas, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Internautas y fanáticos se han centrado en saber qué opinas las exparejas de ambos artistas.

La reacción de Belinda al embarazo de Cazzu y su expareja, Christian Nodal

El mismo día que los artistas anunciaron que serían padres por primera vez se dejó ver bastante relajada por medio de sus redes sociales para enseñar que se encontraba trabajando en uno de sus proyectos.

Sin embargo, al no mencionar directamente a Cazzu y a Christian Nodal, la prensa internacional sintió curiosidad por saber qué opinaba realmente la joven al respecto. Por esta razón decidieron abordarla durante su presentación en la Feria de Texcoco qué opinaba sobre el embarazo de su expareja y su actual novia.

Ante esto, Belinda responde sin ningún problema que “Un bebé siempre es una gran bendición”, y finalizó pidiendo respeto haciendo énfasis en que no le vuelvan a preguntar cosas sobre su pasado.

“Les pido de favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”, manifestó.